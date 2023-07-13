إسرائيل تتهم إيران بالهجوم على سفارتها في باكو

شفق نيوز/ اتهمت إسرائيل إيران بالوقوف وراء ما قالت إنها "محاولة لتنفيذ هجوم" على سفاراتها في العاصمة الأذربيجانية باكو.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال زيارته إلى صربيا، وفق قناة "كان" الرسمية.

وقال كوهين: "إيران هي من تقف وراء محاولة استهداف السفارة الإسرائيلية في أذربيجان".

وأضاف أن "الخلية الإرهابية التي تم الإمساك بها في أذربيجان تلقت التمويل والتعليمات من إيران".

ودعا الوزير الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى "بلورة جبهة موحدة للتصدي لإيران وأذرعها الإرهابية في العالم"، على حد وصفه.

ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق رسمي على اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي، إلا أن إيران عادة ما تنفي تلك الاتهامات وتصفها بـ "الدعاية الصهيونية".

وأمس الاول الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية في أذربيجان، إحباط محاولة هجوم على مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو، واعتقال أجهزة الأمن المحلية مواطنا أفغانيا للاشتباه بتخطيطه للهجوم.

وألقت السلطات في باكو القبض على المشتبه به بعد أن تم رصده حول السفارة. وبحسب قناة "كان" هناك تعاون وثيق بين أجهزة الأمن الأذربيجانية والإسرائيلية.