إسرائيل تتسلم الأسيرات الثلاث من قطاع غزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، استلام الأسيرات الثلاث اللاتي أطلقت حركة "حماس" سراحهن بموجب اتفاق التبادل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "العائدين الثلاثة ترافقهم الآن وحدة خاصة من جيش الدفاع الإسرائيلي وقوة الشاباك في طريقهم إلى إسرائيل، عائدين إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".

وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من الجمهور "إظهار المسؤولية والحساسية احترام خصوصية العائدين وعائلاتهم".

ويأتي إطلاق سراح الأسيرات في اليوم الأول من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يذكر أن المحتجزات هم رومي جونين (24 عاما) وإميلي دماري (28 عاما) ودورون شطنبر خير (31 عاما).