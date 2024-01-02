إسرائيل تتحضر لعملية عسكرية لمواجهة تهديدات جبهة لبنان: الإصبع على الزناد

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستبدأ عملية تحضير لمواجهة التهديدات على جبهة لبنان، مشيراً إلى أن الحرب على غزة لن تتوقف قبل الحسم.

وخلال جولة أجراها في قطاع غزة برفقة نائب رئيس الأركان اللواء أمير برعام، حيث أجرى تقييما للوضع هناك مع مقاتلي الفرقة 99، قال غالانت لعناصر الجيش: "الشعور بأننا في طريق التوقف غير صحيح.. لن نوقف حرب غزة قبل الحسم وإلا لن نستطيع العيش بالشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "هناك حاجة مزدوجة للفوز بالمعركة: تحديد الثمن والتأكد من أن أولئك الذين يعيشون بالقرب من قطاع غزة يمكنهم العودة، ونحن عازمون على تحقيق الهدف الذي يتمثل بإنهاك العدو وقتله وخلق واقع حيث نسيطر على المنطقة"، مبينا "أننا قريبا سننفذ عمليات من نوع مختلف، والعمليات العسكرية في خان يونس واقعها مختلف".

وحذر غالانت من أن "التهديدات على الجبهة الشمالية متزايدة وسنبدأ عملية تحضير لمواجهتها"، مضيفا: "الإصبع على الزناد فيما يتعلق بالتطورات على الحدود مع لبنان".