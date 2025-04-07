إسرائيل تتحصن بـ"ثاد" أمريكي تحسباً لهجوم إيراني مباغت

شفق نيوز/ وصلت إلى "إسرائيل" خلال الأيام الأخيرة مكونات رئيسية لمنظومة دفاع أمريكية من طراز "ثاد"، وهي الثانية التي تُنشر في البلاد منذ الهجوم الإيراني الأخير على "إسرائيل"، قبل نحو 6 أشهر، وفق إعلام عبري.

وقالت وسائل إعلام عبرية من بينها هيئة البث الرسمية، وصحيفة "معاريف"، إن "طائرة شحن عسكرية أمريكية ضخمة من طراز "غالاكسي" نقلت مكونات البطارية خلال الأيام الأخيرة إلى أحد قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، دون ذكر اسمها".

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغط الأمريكي على إيران في ملفها النووي، حيث حدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا "موعدا نهائيّا" للرد الإيراني، في وقت أرسلت فيه واشنطن قاذفات استراتيجية إلى المحيط الهندي، وعشرات الطائرات المقاتلة إلى المنطقة.

وبحسب هيئة البث الرسمية، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال أن تُقدِم إيران على "خطأ استراتيجي" بشنّ هجوم واسع، يشمل إطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة تجاه أهداف إسرائيلية.

وتوجّه الاستعدادات الإسرائيلية العسكرية حاليّا نحو إيران واليمن، كمصدرين أساسيين للتهديدات المحتملة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي، مساء الأحد، لهيئة البث، ان "إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتنسيق كامل، وتستعدان للسيناريوهات كافة".

وتُعدّ "ثاد"، من أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي تطورا في العالم، وهي مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى في مرحلتها النهائية، أي عند دخولها الغلاف الجوي للأرض أو حتى خارج الغلاف الجوي.