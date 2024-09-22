إسرائيل تتحرى "مقتل" السنوار

شفق نيوز/ أعلنت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مساء الأحد أنها تقوم بفحص احتمالية مقتل زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، إثر قصف نفذه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت القناة 14 العبرية بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أن السنوار أصيب ولم يُقتل، مشيرة إلى أن هذا التقييم يأتي على خلفية انقطاع الاتصال بالسنوار منذ الهجوم.

وفي تصريح للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أنه "لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن تثبت أو تنفي مقتل السنوار".

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد هجمات عنيفة من الجانبين.

ويعتبر يحيى السنوار، الذي يقود الجناح السياسي والعسكري لحركة حماس في قطاع غزة، أحد أبرز الشخصيات المستهدفة من قبل إسرائيل منذ بداية هذه المواجهات.