إسرائيل تتحدث عن طبيعة قصف "العمق" الإيراني وتوقيته

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن الهجوم بالطائرات المسيرة في العمق الإيراني، استهدف "مختبر المواد والطاقة" في أصفهان.

وذكر موقع Intelli Times، الإسرائيلي، المختص بنشر تقارير استخباراتية، أن "الهدف من هجوم الطائرات بدون طيار مساء السبت في أصفهان كان معهد أبحاث الفضاء الإيراني التابع لوزارة الدفاع".

وأضاف الموقع، أن "توقيت هذا الهجوم لم يكن عرضيًا، وتم تنفيذه في نهاية اليوم عندما زار المرشد الإيراني، علي خامنئي، معرض الإنجازات الصناعية لإيران، والذي تضمن إنجازات الطائرات بدون طيار".

وتعرض مصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران، أمس السبت، لهجوم بـ3 طائرات مسيّرة، حسبما أكدت وزارة الدفاع الإيرانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الدفاع الجوي الإيراني، أصاب واحدة من الطائرات المسيّرة، بينما وقعت الطائرتان الأخريان في فخاخ دفاعية وانفجرتا.