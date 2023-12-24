إسرائيل تتجه لتأجيل الانتخابات بسبب ترشح آلاف الجنود المشاركين بـ"حرب غزة"

شفق نيوز/ كشف الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، وجود ما يقرب من 4 آلاف جندي احتياطي في الخدمة حاليا، مرشحون في انتخابات السلطات المحلية، المقرر إجراؤها في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، على خلفية خلاف حكومي بشأن تأجيلها مرة أخرى في ظل حالة الحرب.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قوله إن "3983 جندياً احتياطياً يخوضون الانتخابات البلدية، منهم 115 في مناصب قيادية، و70 جندياً احتياطياً يتنافسون على مناصب رئاسة البلديات".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المرشحين للمناصب سيتم تسريحهم من الخدمة للحملة الانتخابية "وفقا للضرورات العملياتية" و"تطور جبهات الحرب"، رغم أن ذلك يشير إلى أن هناك بعض المرشحين الذين لن يكون من الممكن تسريحهم.

من جانبه، أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني، الذي يدعو منذ أسابيع إلى تأجيل الانتخابات، أن الأرقام المعلن عنها توضح لماذا يعتبر التأجيل "الخطوة الصحيحة"، معبرا عن أمله في أن تتبنى الحكومة هذا الموقف.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير الداخلية، موشيه أربيل، كان قد أصر في البداية على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المقررة الشهر المقبل، ولكن المعلومات الجديدة التي قدمتها رئاسة الأركان والمتطلبات الخاصة بالسماح لجنود الاحتياط، دفعته إلى سحب اعتراضه.

وأفادت الصحيفة، أن حزبي "الليكود" و"الوحدة الوطنية" يدعمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 30 يناير، بعد أن أجلت من 31 أكتوبر بسبب الحرب، لكن من المرتقب تأجيل الانتخابات مجددا حتى نهاية فبراير/شباط المقبل أو إلى موعد آخر تقرره الحكومة.