إسرائيل تبلغ أمريكا بمدة الحرب في غزة

شفق نيوز/ أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الخميس، بأن إلحاق الهزيمة بحركة حماس في قطاع غزة، سيستغرق أشهراً عدة.

وقال غالانت إن "حماس قامت منذ أكثر من عشر سنوات ببناء بنيتها التحتية تحت الأرض وفوقها، وأن تدمير الحركة سيتطلب فترة طويلة من الوقت ستستمر أكثر من عدة أشهر، لكن ستنتهي بتدميرهم".

وبحسب بيان صادر عن مكتب غالانت، ناقش المسؤولان أيضا ضرورة إعادة الإسرائيليين إلى منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان بعد نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب القتال مع حزب الله المدعوم من إيران.

وتشن إسرائيل منذ أكثر من شهرين حملة قصف واسعة وعملية برية في قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس وقتل فيه 1200 شخص في إسرائيل أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف العشرات من قبل مسلحي الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتفيد إسرائيل بأن 138 رهينة بينهم نساء وأطفال اقتيدوا إلى قطاع غزة في يوم الهجوم لا يزالون محتجزين بعد الإفراج خلال الهدنة عن 105 رهائن من بينهم 80 إسرائيليا، مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح 240 معتقلا فلسطينيا من سجونها.

في المقابل، أعلنت السلطات الصحية في غزة، الخميس، مقتل 18787 شخصا وإصابة 50897 جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر.