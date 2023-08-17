إسرائيل تبرم أكبر صفقة دفاعية في التاريخ

شفق نيوز / يعتبر نظام "آرو-3" جزءا من مجموعة Arrow Weapon System، وهو نظام دفاع اعتراضي قائم بذاته، ومن بين الأنظمة الدفاعية الأكثر فعالية في العالم.

والولايات المتحدة شريك في مشروع "آرو" الذي طورته بشكل مشترك منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون، الخميس، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع إسرائيل نظام "آرو-3" لألمانيا، في صفقة قيمتها 3.5 مليار دولار.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان إنّ الخارجية الأمريكية أبلغتها بموافقة الحكومة على أن تشتري ألمانيا من الدولة العبرية هذا النظام.

وجاء في البيان، أنّ "وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية وصناعات الطيران الإسرائيلية ستوقّع اتفاقية دفاعية تاريخية بقيمة 3.5 مليار دولار، هي أكبر صفقة دفاعية لإسرائيل على الإطلاق".

ومجموعة "آرو سيستم" أو "هاتز" بالإسرائيلية، هي عائلة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية والمصممة لتلبية المتطلبات الإسرائيلية لنظام دفاع صاروخي أكثر فاعلية.

ويعتبر "آرو-3" عنصرا أساسيًا في مجموعة الصواريخ الدفاعية "آرو سيستم"، والتي تشمل أيضا أنظمة الدفاع Arrow 2 و David’s Sling وIron Dome، وتم إدخاله في سلاح الجو الإسرائيلي في عام 2017.

وتم تصميم نظام "آرو-3" لاعتراض وتدمير أحدث التهديدات بعيدة المدى، وخاصة تلك التي تحمل أسلحة دمار شامل. تكتشف أنظمة الدفاع الجوي "آرو" عموما، وتتبع وتعترض وتدمر الصواريخ التي تحمل مجموعة من الرؤوس الحربية، وذلك على مساحة كبيرة، وبالتالي تحمي الأماكن الاستراتيجية والمراكز السكانية، وفق تعريف بالمنظومة نشره موقع Israel Aerospace Industries.

ويتكامل نظام "آرو-3" بسلاسة مع نظام Arrow Weapon (AWS) فهو يكمل الأنظمة الحالية، مثل "آرو-2" ويساعد على تحسين الأنظمة المستقبلية. وتم إجراء أول اختبار طيران ناجح لصاروخ "آرو-3" في عام 2013.

وتم الانتهاء بنجاح من اختبار الطيران الثاني من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية (MDA) في يناير 2014. بعدها، تم إطلاق صاروخ "آرو-3" الاعتراضي من نطاق اختبار في إسرائيل بنجاح.

ثم أُعلن عن إجراء أول اختبار طيران لنظام "آرو-3" في موقع اختبار في وسط إسرائيل من قبل وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية (MDA) ومنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO)، وهي جزء من وزارة الدفاع، في فبراير 2018.

وقامت "ستارك آيرو سبايس"، وهي مؤسسة تابعة لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية ومقرها الولايات المتحدة، بتسليم أول صاروخ "آرو-3" في سبتمبر 2018. لكن الإنتاج الكامل بدأ في سبتمبر 2019 بموجب اتفاقية الإنتاج المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي يوليو 2019 أكملت سلسلة من الاختبارات على "آرو-3" في ألاسكا، بالولايات المتحدة، حيث أظهر النظام اعتراضه بنجاح لأهداف على ارتفاعات عالية، وفق موقع "إير فورس تيكنولوجي".

وأثبت الاختبار أيضا قابلية التشغيل البيني للنظام مع رادار AN TPY-2 الأمريكي.