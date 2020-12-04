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إسرائيل تبرم صفقة جديدة لتزويدها بـ 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-04T13:38:06+0000
إسرائيل تبرم صفقة جديدة لتزويدها بـ 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إبرام إتفاقية من شركة "موديرنا" للحصول على 6 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وكتب نتنياهو على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر"، "وقعنا اليوم على اتفاقية جديدة مع شركة "موديرنا" لتزويد مواطنينا بستة ملايين لقاح ضد جائحة كورونا مما يشكل ثلاثة أضعاف كمية اللقاحات التي نصّ عليها العقد الأصلي مع هذه الشركة".

واضاف "نرى النور في آخر النفق. سننتصر على كورونا".

واعلن نتنياهو في يونيو/حزيران الماضي أن إسرائيل وقعت صفقة مع شركة “موديرنا” للقاح فيروس كورونا المستقبلي، دون تحديد عدد الجرعات التي سيتم توفيرها. ودفعت إسرائيل ما مجموعه 405 ملايين شيكل (120 مليون دولار) لشركة التكنولوجيا الحيوية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وفقا لصحيفة “هآرتس”.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية فإن لقاح "موديرنا" ضد كورونا يتمتع بجوانب فعالة، فعلى سبيل المثال اللقاح مناسب للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، كما أن له آثار جانبيبة قصيرة الأمد وخفيفة.

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