إسرائيل تبدأ هجوماً برياً كاملاً على غزة ومعارك شرسة على محاوره

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة، في وقت أشارت الأنباء إلى اندلاع معارك شرسة على المحاور التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي برياً.

وقال أدرعي، إن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة أصدر أمرا الثلاثاء تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس .

وفي بيان له صدر قبل قليل، قال الجيش الإسرائيلي، إن قوات مشتركة للجيش بقيادة قوات برية تجري معارك قوية في عمق قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف البيان: "هاجمت القوات معسكرا لحماس في شمالي القطاع، القوات قضت على عدد من المقاتلين وعلى خلايا إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات".

وتقول وكالات أنباء ومراسلون، إن معارك شرسة اندلعت على المحاور التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي برياًَ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن قواتهِ هاجمت نحو 300 هدف خلال اليوم الأخير من عمليتها العسكرية في قطاع غزة، من بينها محاور لمواقع مضادة للدبابات وإطلاق الصواريخ، وممرات أنفاق ومجمعات عسكرية لحركة حماس.

ودفعت الضغوط الدولية المتزايدة بشأن الأوضاع في غزة القوى الكبرى الأسبوع الماضي إلى دعوة إسرائيل للسماح "بهدنة إنسانية" لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن.

ورفضت إسرائيل هذه الدعوات قائلة إن أي هدوء في القتال سيفيد حماس، في أول انقسام علني بين إسرائيل وحلفائها منذ 7 من أكتوبر.