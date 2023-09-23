إسرائيل تبارك للسعودية بيومها الوطني: خالص التهاني

شفق نيوز/ هنأت إسرائيل الرياض اليوم السبت، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، في وقت يبدو أن المحادثات بشأن احتمال تطبيع العلاقات بين البلدين تتسارع.

وورد على حساب وزارة الخارجية الاسرائيلية في موقع "إكس" (تويتر سابقا) باللغتين العربية والإنكليزية "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بحلول اليوم الوطني الـ 93. يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والازدهار مع تمنياتنا أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة".