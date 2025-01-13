إسرائيل: الحرب على غزة كبدتنا 34 مليار دولار

شفق نيوز/ قالت وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الاثنين، إن إسرائيل تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيقل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيقل (5.2 مليار دولار) فيكانون الأول/ديسمبر، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، وجماعة حزب الله في لبنان.

وبسبب الحربين، بلغ العجز المستهدف للعام الماضي 6.6 بالمئة.

وبلغ العجز لعام 2024 بأكمله 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.2 بالمئة عام 2023.

وارتفعت الإيرادات الضريبية 27.6 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر، و7.3 بالمئة في 2024.

يشار إلى أن وكالة "فيتش" كانت خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل في آب/أغسطس الماضي من "+A" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.

وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، مما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وقالت الوكالة في بيان: "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".

وأضافت فيتش أن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها، "قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار".