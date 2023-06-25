إسرائيل: التطبيع مع السعودية سيشمل دولاً عدة

شفق نيوز / ألمح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الأحد، إلى إمكانية إبرام اتفاق تطبيع مع السعودية، فيما أشار إلى أن ذلك سيلحقه إجراء مماثل مع دول عدة.

وقال كوهين، إن "هناك إمكانية كبيرة لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، وأن الفرصة مواتية لذلك"، مضيفا أن "إسرائيل معنية بدفع اتفاقية سلاح مع السعودية، ومتفائلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقية سلام من هذا القبيل".

وأوضح أن "الحديث يدور عن اتفاق قابل للتحقيق، والذي سيتبعه اتفاقيات مع دول أخرى، والنقاشات في هذا الموضوع تجري من خلال قنوات عدة، أهمها الإدارة الأمريكية".

وأشار الوزير الإسرائيلي، إلى أن "السعوديين معنيين في مثل هذا الاتفاق، حيث يدور الحديث عن اتفاق خاص سيكون جزءا من الاتفاقيات الإبراهيمية، وسيشمل دولا إضافية عدا السعودية".

وتوقّع وجود فرصة سانحة في مسألة تطبيع العلاقات مع الدول حتى مارس/آذار 2024، لأن بعد ذلك، سيركز الجهاز السياسي الأمريكي جهوده حول "الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة".

ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ترك ملف التطبيع مع السعودية سراً "أمراً مفضلاً بالنسبة للبلدين"، مؤكداً أنه لا يعرف ما سيقدمه السعوديون، في الوقت الراهن، من أجل المضي قدمًا في ملف التطبيع، أو ما ستقدمه تل أبيب نفسها.