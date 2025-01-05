إسرائيل: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر الجيش، في بيان له: "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في تلمي اليعازر، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى المناطق الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم الجمعة، أنه رصد صاروخا أُطلق من اليمن ودخل أجواء إسرائيل.

وشن الحوثيون، هجمات ضد إسرائيل من باب "التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة" على وقع الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.

ورغم أضرارها المحدودة بفضل تفعيل أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة في إسرائيل، إلا أن الهجمات الحوثية شبه اليومية عطلت بشكل كبير حياة المدنيين في إسرائيل.

وبينما يتم اعتراض معظم الصواريخ والمسيرات التي يتم إطلاقها من اليمن، أسفر سقوط صاروخ في وقت سابق هذا الشهر عن إصابة 16 شخصا بجروح في تل أبيب، على ما أعلن الجيش الإسرائيلي وأجهزة الطوارئ.

ويسيطر الحوثيون على معظم أجزاء اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء وأثبتوا أنهم على استعداد لمهاجمة إسرائيل بالصواريخ والمسيرات.