إسرائيل.. اعتراض صاروخين أُطلقا من اليمن

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، اعتراض دفاعاته صاروخين أطلقهما الحوثيون من اليمن نحو إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار بشكل واسع في عدة مناطق وسط إسرائيل نتيجة إطلاق الصاروخين الحوثيين من اليمن.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التحذير عبر نظام الإنذار الوطني في مناطق تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل.

وبالتزامن مع ذلك، ذكرت مصادر عبرية أن هناك دوي انفجارات قوية سمعت في أرجاء مدينة القدس.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تقارير أولية تفيد بسقوط شظايا في منطقة "ميفو حورون" نتيجة صواريخ الحوثيين.