سراييفو: 81 طفلاً بوسنياً عالقون في العراق وسوريا

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "سراييفو تايمز" البوسنية، يوم الاثنين، أن نحو 160 شخصاً من البوسنة والهرسك، بينهم 81 طفلاً ما يزالون عالقين في العراق وسوريا، ولم تتم إعادتهم إلى وطنهم حتى الآن.

ونقلت الصحيفة البوسنية عن "وكالة الدولة للتحقيق والحماية (SIPA)" البوسنية، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أنها جمعت معلومات أولية حول مواطني البوسنة الموجودين في مناطق النزاع الأجنبية مثل العراق وسوريا وغيرها، وتابعت سير عملية إعادتهم إلى وطنهم.

وبرغم أن الخبر قال إن وكالة الدولة للتحقيق والحماية مستمرة بأنشطتها لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه القضية الأمنية، إلا أنها نقلت عن الوكالة إشارتها إلى أنه فيما يتعلق بعملية إعادة مواطني البوسنة إلى وطنهم، فإن الوكالة تتخذ التدابير والإجراءات ضمن ولايتها القضائية، وتبلغ مكتب المدعي العام في البوسنة بذلك، علماً بأن المدعي العام هو المخول حصرياً بتقديم معلومات محددة.

ومع ذلك، قال التقرير إنه بحسب المعلومات غير المؤكدة بشكل رسمي، فإن هناك حالياً 81 مواطناً بالغاً من البوسنة في العراق وسوريا، و41 منهم ذكور، و40 من الإناث، وهناك ما يقرب من 80 قاصراً، أي أطفال.

ترجمة وكالة شفق نيوز