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"أسرار كشفت بالخطأ".. هذه مواقع القنابل النووية الأمريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-29T10:17:23+0000
"أسرار كشفت بالخطأ".. هذه مواقع القنابل النووية الأمريكية

شفق نيوز / كشف جنود أمريكيون، عن أسرار نووية في الوقت الذي كانوا فيه يراجعون معلوماتهم حول بعض التطبيقات التعليمية.

فبحسب ما نشر موقع "بيلينغكات"، فإن المعلومات التي تم نشرها تحدد مواقع القنابل النووية الحرارية الأمريكية المخزنة في أوروبا بدقة.

وتم نشر مواقع تضم أبنية خرسانية "ساخنة" تحت الأرض تحوي قنابل نووية وجداول دوريات أمنية وتفاصيل أخرى، أنشأ الجنود مجموعات بطاقات رقمية (فلاش كارد) على تطبيقات بينها "شيغ" و"كويزليت" و"كرام".

ونقل الموقع عن فويكي بوستما، "إنه من خلال البحث على الإنترنت ببساطة عن المصطلحات المعروفة بأنها مرتبطة بالأسلحة النووية، تمكن "بيلينغكات"من اكتشاف بطاقات يستخدمها عسكريون يخدمون في القواعد العسكرية الأوروبية الست التي ذكر أنها تضم أسلحة نووية".

وعثر على مجموعة واحدة من سبعين بطاقة تعليمية على تطبيق "شيغ" تشير إلى الملاجئ التي تحوي أسلحة نووية في قاعدة فولكن الهولندية.

ولم تعترف الحكومة الهولندية رسميا يوما بأن قاعدة فولكل الجوية جنوب شرقي البلاد تضم أسلحة نووية، بحسب ما نشرت france24.

كما وجدت مجموعة من ثمانين بطاقة على موقع "كرام" للبطاقات التعليمية مع تفاصيل الخزائن الساخنة والباردة في قاعدة أفيانو الجوية في إيطاليا، تكشف كيف يجب أن يقوم الجندي في تفعيلها استنادا إلى مستوى الإنذار.

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