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أسراب جراد متجه من العراق نحو سوريا والأخيرة تطمئن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-19T08:30:37+0000
أسراب جراد متجه من العراق نحو سوريا والأخيرة تطمئن

شفق نيوز / نفت وزارة الزراعة السورية، يوم الاثنين، ما أشيع من أخبار وصور عن كثافة أسراب الجراد الصحراوي القادم من العراق والواصل إلى بعض مناطق سوريا.

وقال وزير الزراعة السوري حسان قطنا إن "أعداد الجراد قليلة ولا يمكن وصفها بالأسراب، وإن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمكافحته في مناطق انتشاره على الحدود لمنع امتداده إلى مناطق أخرى".

وأضاف أن "الوضع مطمئن وأن الكميات من الجراد القادمة من اتجاه الحدود العراقية بسيطة جداً ولا ترتقي إلى مستوى الجائحة".

وكانت وسائل إعلام محلية سورية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت معلومات مرفقة بصور قالت إنها لأسراب جراد تغزو سوريا خاصة في السويداء والبوكمال.

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