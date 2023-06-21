"سخيفة وخطيرة".. الصين تحتج بشدة على تصريحات بايدن بشأن رئيسها

شفق نيوز/ ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي وصف فيها نظيره الصيني شي جين بينغ بـ"الديكتاتور"، مؤكدة أن تلك التصريحات غير مسؤولة وتنتهك معايير الدبلوماسية، واستفزاز سياسي واضح.

وقالت متحدثة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية: "نرفض تصريحات الجانب الأمريكي، وهي سخيفة للغاية وغير مسؤولة، ومخالفة للوقائع، وتنتهك بشكل خطير الآداب الدبلوماسية، وهي اعتداء خطير على الكرامة السياسية للصين واستفزاز سياسي صريح".

وأضافت المتحدثة أن "الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها الشديد".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، في وقت سابق، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، مشيرًا إلى أن شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف بالون صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة أخيرا.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حفل جمع تبرعات في ولاية كاليفورنيا، بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع شي، في زيارة إلى الصين تهدف إلى تخفيف التوترات بين البلدين.

وقال بايدن: "السبب الذي أغضب شي جين بينغ كثيرًا عندما أسقط ذلك البالون بمعدات تجسس في عربتين، هو أنه لم يكن يعلم بوجودها".

وأضاف بايدن في إشارة إلى شي: "أنا جاد، إنه مصدر إحراج كبير للديكتاتوريين عندما لا يعلمون ما حدث. لم يكن من المفترض أن تذهب إلى هناك... ولم يكن يعلم بوجودها".