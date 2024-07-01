سحب الجنسية من لاجئ "مزيف" اطلع على وثائق سرية بريطانية

شفق نيوز/ جردت السلطات البريطانية، يوم الاثنين، لاجئاً مزيفاً في المملكة من جنسيته، بعد وصوله إلى "ملفات سرية للغاية".

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن زاك سولا (57 عاما) ادعى أنه من كوسوفو التي مزقتها الحرب عندما دخل بريطانيا بشكل غير قانوني في عام 1995 - على الرغم من ولادته في ألبانيا.

وسمح له بالبقاء في عام 1999 بعد أن قال إنه سيقتل على يد القوات الصربية في كوسوفو، واستقر سولا في لندن وأصبح مواطنا بريطانيا رسميا بعد ثلاث سنوات.

واستطاع سولا أن يحصل على تدريب كمترجم فوري في المحاكمة واجتاز فحصا أهله للعمل في شرطة العاصمة، وفي وقت لاحق، حصل على تصريح للاطلاع على وثائق سرية خاصة بأفراد غير الشرطة.

واستطاعت وزارة الداخلية كشف زيف ادعاءات سولا في عام 2021، وقررت سحب جنسيته، واستأنف القرار، إلا أن الاستئناف رُفض وهو الآن ينتظر الترحيل.