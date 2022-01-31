سجن غويران.. واشنطن تشيد بالاستجابة الفعالة لـ"قسد" في التعامل مع داعش

شفق نيوز/ أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، بالتعامل الفعال لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مع هجوم تنظيم داعش على سجن غويران في مدينة الحسكة السورية، مؤكدة استمرار واشنطن بدعم هذه القوات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الامريكية، نيد برايس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تشيد الولايات المتحدة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لردها البطولي والفعال على هجوم داعش المتواصل على سجن الحسكة والمنطقة المحيطة به".

وأضاف "نبعث بخالص تعازينا لعائلات مقاتلي (قسد) وحراسها الذين قتلوا وكذلك المجتمعات المتضررة من العنف الذي سببه تنظيم داعش. كما تعتبر تكتيكات داعش البائسة والعنيفة تذكيرا خطيرا للعالم بأن المجموعة الإرهابية ما تزال تمثل تهديدا يمكننا ولابد لنا من دحره".

واشار الى انه "تم القبض أو قتل كبار قادة داعش أثناء محاولة تحرير أعضاء داعش المحتجزين في السجن، بفضل الاستجابة الفعالة لقسد، وبالشراكة مع الولايات المتحدة وقوات التحالف. وإن هذه المعركة تذكير بأن دحر داعش الدائم يتطلب دعم المجتمع الدولي".

ودعا برايس شركاء أمريكا "في التحالف الدولي لدحر داعش، والذي نجحت جهوده (التحالف) في تجريد داعش من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، إلى تحسين الاحتجاز الآمن والإنساني لمقاتلي داعش وكذلك دعم مبادرات إعادة التأهيل وإعادة رعاياهم والمحتجزين الأخرين في شمال شرق سوريا إلى دولهم على وجه السرعة. وستواصل الحكومة الأمريكية برامجها لتحقيق الاستقرار وغيرها من البرامج في المنطقة لدعم هذه الجهود".

وأكد أن "الولايات المتحدة ستبقى، من خلال التحالف، ملتزمة بالدحر الدائم لداعش، وذلك بالعمل مع شركائنا المحليين ومن خلالهم".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأربعاء (26 / 1 / 2022)، عن استعادتها السيطرة بالكامل على سجن الصناعة الذي يضم مسلحي داعش في مدينة الحسكة واستسلام جميع عناصر التنظيم المتواجدين فيه.

وشهد حي غويران الذي يقع فيه سجن الصناعة في الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة بين "قسد" وقوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) من جانب و"داعش" من جانب آخر، بعد أن هاجمت خلايا "داعش" السجن وسيطرت عليه، ما يعد أكبر عملية للتنظيم منذ عام 2019.

واستقدمت "قسد" في الأيام الأخيرة تعزيزات إلى الحسكة لمواجهة مسلحي التنظيم الذين تحصنوا داخل السجن ومحيطه، وتسلل بعضهم إلى أحياء أخرى من المدينة.

ويضم سجن الصناعة نحو 3500 سجين ويعد أكبر سجن لعناصر التنظيم في العالم.