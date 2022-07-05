سجلت 3 أضعاف الإصابات.. الصحة العالمية تحذر أوروبا من التحول لـ"بؤرة" جدري القردة

شفق نيوز/ دعت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، الدول الأوروبية إلى "تحرك عاجل" للحد من تفشي وباء جدري القردة، بعد أن سجلت الإصابات زيادة بمعدل ثلاثة أضعاف في الأسبوعين الأخيرين، ما جعل القارة العجوز "بؤرة" لانتشاره.

وطالب المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز هنري كلوغه، في بيان، الدول الأوروبية بـ"ضرورة تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة لتجنب توطن جدري القرود في منطقة جغرافية أكبر".

وبين أنه "يتعين التحرك العاجل والمنسق إذا أردنا إحداث تغيير لعكس اتجاه انتشار المرض المستمر".

وأضاف كلوغه "مع دخول موسم الصيف في المنطقة الأوروبية، ومع التجمعات العامة والمهرجانات والحفلات، أشعر بالقلق من احتمال انتقال العدوى بشكل أسرع، حيث أن الحالات التي يتم الكشف عنها حالياً هي من بين أولئك الذين يمارسون نشاطاً جنسياً، والأعراض غير مألوفة للكثيرين".

ووفقاً لمعطيات منظمة الصحة فإن أوروبا سجلت أكثر من 4500 إصابة مؤكدة، أي أكثر بثلاثة أضعاف، ما يجعل القارة "بؤرة" لانتشار المرض.

وينتقل فيروس جدري القردة في الغالب إلى البشر من الحيوانات البرية مثل القوارض والرئيسيات، وينتشر أيضاً بين البشر أثناء الاتصال الوثيق من خلال الآفات الجلدية المصابة أو سوائل الجسم، بما في ذلك الاتصال الجنسي، أو من خلال ملامسة المواد الملوثة مثل الفراش، ويجب فحص وعزل الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالمرض.