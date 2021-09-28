ست مدن عربية ضمن الأفضل عالمياً.. والعراق خارج التصنيف

شفق نيوز/ أخذت ست مدن عربية اماكنها ضمن تصنيف ( The World's 100 Best Cities.. أفضل 100 مدينة في العالم) والذي يصدر سنوياً عن مؤسسة "ريزونينس كونسالتانسي" الكندية للدراسات والأبحاث المتعلقة بالمدن والوجهات حول العالم، فيما خلت مدن العراق من التصيف.

وتستند "ريزونينس كونسالتانسي"، التي تعد مؤسسة استشارية عالمية رائدة في قطاعات السياحة والعقارات والتنمية الاقتصادية، في فكرة المؤشر إلى المفاضلة بين المدن، باستخدام مجموعة معايير من الأداء الإحصائي والتقييمات الكمية من جانب سكان كل مدينة وأيضاً زوارها، وذلك في 24 معياراً للمقارنة مجتمعة في 6 فئات رئيسية.

ووفقا لتقرير المؤسسة لعام 2021، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فأن ست مدن عربية كانت ضمن تصنيف يضم 100 مدينة الافضل بالعالم، حيث جاءت دبي كأفضل المدن وبالمركز الخامس عالمياً، تلتها الدوحة بالمركز 12، ثم أبوظبي 14، والرياض بالمرتبة 55 عالمياً، والكويت 68 عالمياً، ومسقط بالمركز 80 عالمياً.

وبالنسبة لأفضل مدن العالم، جاءت لندن بالمركز الأول، تلتها مدينة باريس، ثم نيويورك ثالثاً، وموسكو رابعاً، ودبي خامساً، وطوكيو سادساً، وسنغافورة سابعاً، ولوس أنجليس ثامناً، وبرشلونة تاسعاً، ومدريد عاشراً.

فيما خلا التصنيف من اي مدينة عراقية ضمن مؤشرات افضل 100 مدينة بالعالم.

وفي هذا التصنيف، يقوم الخبراء الدوليون، بتقييم ليس فقط إمكانيات الاقتصاد أو البيئة الثقافية، بل مدى توازن تطور المدينة.

ومن بين النقاط التي يتم كذلك أخذها بالاعتبار خلال التصنيف، هناك الجذب السياحي والراحة في الحياة والعمل والبزنس.