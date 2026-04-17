استونيا تحذّر: أوروبا ليست مستعدة لمواجهة روسيا بمفردها

حذّر وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، يوم الجمعة، من عدم قدرة أوروبا على مواجهة روسيا بمفردها.

وقال بيفكور: "بلادنا (العضو في حلف شمال الأطلسي)، لا تشك في أن الولايات المتحدة ستساعد في الدفاع عنها في حال شنت روسيا هجوماً".

وكانت المخابرات الإستونية قد حذرت في شهر شباط/ فبراير الماضي، من أن جارتها روسيا، تقوم بالفعل بتخزين الذخيرة استعداداً لحروب مستقبلية بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.

بالمقابل، وصفت روسيا، اتهامات القادة الأوروبيين بشأن احتمال شنها هجوماً على حلف شمال الأطلسي بأنها "هراء".

واستبعد الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، استمرار الحلف "إلى الأبد"، محذراً من إمكانية تفككه خلال السنوات العشر المقبلة في ظل التهديدات المتكررة بالانسحاب من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

يذكر أن ترمب، قد أعلن في الأول من نيسان الجاري، أنه يدرس بجدية إمكانية انسحاب بلاده من "الناتو" بعد أن رفض الحلف مساعدة واشنطن في العملية ضد إيران.