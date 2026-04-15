ستولتنبرغ: حلف "الناتو" قد لا يصمد لـ10 سنوات بعد تهديدات ترمب

شفق نيوز- متابعة

استبعد الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، استمرار الحلف "إلى الأبد"، محذراً من إمكانية تفككه خلال السنوات العشر المقبلة في ظل التهديدات المتكررة بالانسحاب من قبل الرئيس الأميركي دونالد.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع القناة التلفزيونية الدنماركية "TV2"، إن ترمب لوّح بالانسحاب من "الناتو" في وقت مبكر من فترة ولايته الأولى عام 2018. في ذلك الوقت، بقيت الولايات المتحدة في الحلف، لكن ليس من المحتمل أن يحدث الأمر نفسه هذه المرة.

وأضاف : "لا يمكن لأحد أن يقول على وجه اليقين مدى احتمالية حدوث ذلك (انسحاب الولايات المتحدة من "الناتو"). ولكن عندما يقوم رئيس أميركي بمثل هذه التصريحات، يجب التعامل معها بجدية".

وكان ترمب قد أعلن في الأول من نيسان الجاري، أنه يدرس بجدية إمكانية انسحاب بلاده من "الناتو" بعد أن رفض الحلف مساعدة واشنطن في العملية ضد إيران.

ووصف الرئيس الأميركي، رد فعل الحلفاء على الطلب ذي الصلة، بأنه "وصمة عار لا تمحى"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة دول "الناتو" التي، على حد قوله، تفعل كل شيء لتجنب تقديمها.