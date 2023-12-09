ستكون "هدفاً مشروعاً".. الحوثيون: قررنا منع مرور السفن المتجهة الى اسرائيل ومن أي جنسية كانت

شفق نيوز/ قال جماعة الحوثي، يوم السبت، إنها قررت منع مرور أي سفينة متجهة إلى اسرائيل ومن أي جنسية كانت، مشيرة الى أن اي سفينة تخالف هذا القرار ستكون هدفاً "مشروعاً" لها.

وذكر بيان للحوثيين، "قررنا منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ وستصبحُ هدفًا مشروعًا لقواتِنا المسلحة".

واضافوا "حرصًا منَّا على سلامةِ الملاحةِ البحريةِ نحذرُ جميعَ السُّفُنِ والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية"، مشيرين الى ان "حرصهم الكاملَ على استمرارِ حركةِ التجارةِ العالميةِ عبرَ البحرينِ الأحمرِ والعربي لكافةِ السُّفُنِ ولكافةِ الدولِ عدا السُّفُنِ المرتبطةِ بالإسرائيلي أو التي سوفَ تقومُ بنقلِ بضائعَ إلى الموانئِ الإسرائيلية".

وهدد الحوثيون بالقول، "سوفَ تقومُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بتطبيقِ هذا القرارِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان".