"ستكون مدمرة".. مسؤولون أميركيون: اسرائيل ابلغت واشنطن بخططها للحرب على حزب الله

شفق نيوز/ ذكر مسؤولون أميركيون أن إسرائيل أبلغت واشنطن خططها لنقل أسلحة من جنوب غزة لشمال إسرائيل استعدادا لحرب مع حزب الله اللبناني، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

كما قال المسؤولان أن إسرائيل أبلغت واشنطن مخاوفها من تعرض القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله.

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع لشبكة CNN إن تداعيات الحرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله ستكون مدمرة.

وتابع "احتمال حرب بين إسرائيل وحزب الله يتزايد مع تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس".

كما نقلت الشبكة الأميركية أن إسرائيل أبلغت واشنطن استعدادها لتوغل بري وهجوم جوي على لبنان.

وقال المسؤولون الأميركيون أن واشنطن لم تبلغ إسرائيل بمعارضها شن حرب على حزب الله.

أتى هذا بعدما أطلق زعيم حزب الله حسن نصرالله أمس الأربعاء، خلال كلمة ألقاها في تأبين طالب عبدالله، وهو قيادي بارز في صفوف حزبه قضى الأسبوع الماضي بنيران إسرائيلية، تهديدات عدة ضد القوات الإسرائيلية.

إذ أكد أن الحزب المدعوم إيرانياً قادر على ضرب كافة المواقع في إسرائيل، زاعماً أن لديه العديد من الأسلحة الجديدة والمقاتلين أيضا.

كما توعد بحرب وهجمات من الجو والبحر والبر في حال وسعت إسرائيل حربها على الجنوب اللبناني.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد قبل يومين أنه أقر خطة لعملية موسعة في لبنان، إذا اقتضت الحاجة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الأسبوع الماضي، بعيد اغتيال طالب عبدالله، تصعيداً غير مسبوق بين الجانبين منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي (2023).

فيما فشلت المساعي الأميركية والفرنسية مع السلطات اللبنانية في الدفع نحو احتواء التصعيد وانسحاب حزب الله من المواقع قرب الخط الأزرق.