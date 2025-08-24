أستراليا.. 350 ألف متظاهر للمطالبة بوقف "حرب الإبادة" في فلسطين

شفق نيوز- كانبرا

خرج مئات الآلاف من الأستراليين، يوم الأحد، في مسيرات داعمة للشعب الفلسطيني والتنديد بـ"حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت مجموعة "فلسطين أكشن"، إن "أكثر من 40 تظاهرة خرجت في أنحاء أستراليا مع مشاركة حشود كبيرة في عواصم ولايات مثل سيدني وبرزبين وملبورن".

وأضافت أن "نحو 350 ألفاً انضموا إلى المسيرات منهم 50 ألفاً تقريباً في برزبين، إلا أن الشرطة قدرت الأعداد هناك بما يقرب من 10 آلاف"، مبينة أنه "لم يكن لدى الشرطة تقديرات لأعداد الحشود في سيدني وملبورن".

وفي سيدني، قال منظم المسيرات جوش ليس، إن "الأستراليين خرجوا بقوة في المدينة للمطالبة بإنهاء هذه الإبادة الجماعية في غزة ومطالبة حكومتنا بفرض عقوبات على إسرائيل".

وردد المشاركون في المسيرة هتاف "فلسطين حرة"، وحمل كثير منهم الأعلام الفلسطينية، وفقاً لوسائل إعلام.

فيما قال الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، أليكس ريفتشين، وهي مظلة تجمع اليهود في البلاد، إن "المسيرات خلقت بيئة غير آمنة ولا ينبغي أن تحدث"، على حد تعبيره.

وخرجت الاحتجاجات بعد أن صعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، لهجته ضد نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي، بسبب إعلان حكومته هذا الشهر نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل، بعد أن قالت حكومة ألبانيزي بقيادة حزب العمال إنها ستعترف بدولة فلسطينية، وهو ما جاء بعد خطوات مماثلة أعلنتها فرنسا وبريطانيا وكندا.