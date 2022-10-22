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أستراليا واليابان توقعان اتفاقاً أمنياً تاريخياً.. هذا هدفه

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-22T06:30:36+0000
أستراليا واليابان توقعان اتفاقاً أمنياً تاريخياً.. هذا هدفه

شفق نيوز / وقعت أستراليا واليابان يوم السبت، اتفاقاً أمنياً "تاريخياً" يهدف لمواجهة "بيئة استراتيجية تزداد قسوة"، ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.

ووقع رئيسا الوزراء الياباني والأسترالي، فوميو كيشيدا وأنتوني البانيزي، الاتفاق في مدينة بيرث غرب أستراليا، لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عاما.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي بـ"الإعلان المشترك حول التعاون الأمني" كما سمي الاتفاق، مؤكدا أن هذا النص "التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الاستراتيجي".

بدورها وأوضحت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أستراليين قولهم إن "الدولتين اتفقتا على أن تجري القوات العسكرية تدريبات مشتركة في شمال أستراليا، وأن الاتفاق "سيوسع ويعزز التعاون في الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

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