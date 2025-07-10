أستراليا.. حرب غزة ترفع نسبة "معاداة السامية" إلى 300%

شفق نيوز- كانبرا

كشفت السلطات الأسترالية، يوم الخميس، عن ارتفاع مشاعر "الكراهية" ضد اليهود إلى نسبة 300% خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن اليهود يعيشون في حالة قلق من التهديدات ضدهم منذ إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

وقالت المبعوثة الخاصة للحكومة الأسترالية لمكافحة معاداة السامية، جليليان سيغال، إن حوادث الكراهية ضد اليهود ارتفعت بنسبة 300% خلال عام. وأن أبناء الجالية اليهودية في أستراليا يعيشون حالة من "انعدام الأمان الحقيقي" في ظل تصاعد التهديدات، والتخريب، وأعمال العنف منذ اندلاع الحرب في غزة، بحسب وكالة "فرانس برس".

ومنذ تعيينها قبل عام، أصدرت سيغال سلسلة توصيات لمكافحة معاداة السامية ونددت بتصاعد العنف ضد يهود أستراليا.

ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأشعل فتيل الحرب في قطاع غزة، سُجلت زيادة "مقلقة للغاية" في معاداة السامية، وفق سيغال.

وقالت المسؤولة خلال مؤتمر صحفي أن عدد هذه الحوادث زاد بنسبة 300% خلال عام واحد.

وأضافت "لقد شهدنا إحراق سيارات، وإحراق معابد يهودية، ويهوداً يتعرضون لمضايقات وهجمات. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وتابعت "هذه ليست حوادث معزولة، بل هي جزء من نمط أوسع من الترهيب والعنف يُشعِر اليهود الأستراليين بعدم الأمان".

وحذّرت من أن "هذا الأمر ينبغي أن يشكل مصدر قلق لجميع الأستراليين، لأن سلامة المجتمع وكرامته تعنينا جميعاً".