أستراليا تهاجم نتنياهو: القوة ليست بترك الأطفال يتضورون جوعاً

شفق نيوز- سيدني

هاجمت أستراليا، يوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتّهامه رئيس وزرائها أنتوني ألبانيزي بأنّه سياسي ضعيف خان إسرائيل.

وقال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية العمومية إنّ "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكنكم تفجيرهم أو بعدد الأطفال الذين يُمكنكم تركهم يتضوّرون جوعا".

وجاء تدهور العلاقات بين أستراليا وإسرائيل منذ أن أعلنت كانبيرا الأسبوع الماضي، أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

كما ألغت أستراليا تأشيرة سيمحا روثمان، النائب اليميني المتطرف المنتمي لحزب "الصهيونية الدينية" المشارك في الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو، مشيرة إلى أنّها اتّخذت هذا القرار خشية أن يثير بتصريحاته انقسامات في المجتمع الأسترالي إذا ما زار أراضيها.

وفي اليوم التالي، ردّت إسرائيل بإلغاء تأشيرات دبلوماسيين أستراليين معتمدين لدى السلطة الفلسطينية، في قرار انتقدته كانبيرا بشدّة.