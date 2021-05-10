سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أستراليا تعتقل مواطنا بتهمة الانضمام إلى داعش

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-10T04:59:58+0000
أستراليا تعتقل مواطنا بتهمة الانضمام إلى داعش

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأسترالية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عامًا مطار ملبورن لدى عودته إلى البلاد بتهمة انضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بحسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وكان محمد الزعبي قد وصل إلى ملبورن على متن رحلة جوية قادمة من تركيا في حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي من يوم السبت ليجري احتجازه من قبل سلطات مكافحة الإرهاب في المطار.

وكان الزعبي قد سافر من سيدني إلى تركيا في العام 2013 قبل يدخل سوريا، حيث تشير الاتهامات الموجهة إليه إلى مساعدته عناصر أجنبية للانضمام إلى تنظيم الإرهابي.

ويواجه الزعبي تهم دعم منظمة إرهابية، والانخراط في أنشطة معادية في الخارج، ومساعدة أشخاص آخرين للانخراط في نشاط عدائي في الخارج.

وظهر المتهم، الذي كان يرتدي كمامة واقية، عبر رابط فيديو أمام محكمة الصلح في ملبورن صباح الأحد، قبل أن يقرر القاضي تأجيل جلسة الاستماع إلى في 21 مايو الحالي.

سيتم الاستماع إلى جلسة استماع بشأن تسليم المجرمين إلى نيو ساوث ويلز في ذلك التاريخ.

وتعقيبا على اعتقال الزعبي، قال قائد الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستيفن داميتو في بيان إن قوانيننا تهدف إلى ثني الأستراليين عن القتال في النزاعات الخارجية وتعريض حياتهم للخطر.

وقال داميتو: "إن أي شخص يقاتل مع الجماعات الإرهابية أو يقدم لها دعمًا ماديًا أو يرتبط بها ، يرتكب جريمة خطيرة وسيخضع للعدالة".

وتابع: "يعد الانخراط في نشاط عدائي في بلد أجنبي جريمة منذ عام 1978".

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي مطلوب أيضًا من قبل سلطات القانون الأميركية لاتهامه جرائم متعددة بما في ذلك التآمر لارتكاب جريمة قتل في بلد أجنبي.

related

14 قتيلاً من قوات النظام السوري وتنظيم داعش باشتباكات شمال غربي البلاد

Date: 2020-12-23 19:50:12
14 قتيلاً من قوات النظام السوري وتنظيم داعش باشتباكات شمال غربي البلاد

الصين تحذر استراليا من عواقب التحقيق بكورونا واوربا تؤكد: لدينا أدلة

Date: 2020-04-27 16:44:23
الصين تحذر استراليا من عواقب التحقيق بكورونا واوربا تؤكد: لدينا أدلة

الداخلية الكويتية تعلن اعتقال متطرفين بحوزتهم ذخائر وأسلحة

Date: 2020-12-26 12:46:16
الداخلية الكويتية تعلن اعتقال متطرفين بحوزتهم ذخائر وأسلحة

تداعيات كورونا.. الصين تعتقل مقدمة برامج استرالية شهيرة

Date: 2020-08-31 16:50:52
تداعيات كورونا.. الصين تعتقل مقدمة برامج استرالية شهيرة

امريكا: داعش يكسب قوة في مناطق

Date: 2019-08-20 15:14:27
امريكا: داعش يكسب قوة في مناطق

قسد تعلن إلقاء القبض على 14 عضوا من خلايا تنظيم داعش بدير الزور

Date: 2021-01-01 17:35:46
قسد تعلن إلقاء القبض على 14 عضوا من خلايا تنظيم داعش بدير الزور

سابقة أولى من نوعها.. أستراليا تجرد "إرهابيا عربيا" من جنسيتها

Date: 2020-11-25 09:51:34
سابقة أولى من نوعها.. أستراليا تجرد "إرهابيا عربيا" من جنسيتها

الصين تتهم دولاً أخرى بتصدير كورونا إليها

Date: 2020-12-07 08:08:33
الصين تتهم دولاً أخرى بتصدير كورونا إليها