أستراليا ترسل 6 فرق عسكرية للشرق الأوسط

شفق نيوز- كانبرا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، يوم الخميس، عن نشر قدرات عسكرية في الشرق الأوسط كإجراء احترازي.

وقال ألبانيزي أمام البرلمان الأسترالي إن الحكومة أرسلت ست فرق إلى المنطقة استجابة للوضع.

وبين: "نشرنا بالفعل قدرات عسكرية في إطار خططنا الاحترازية في وقت سابق هذا الأسبوع.. أشكر الأستراليين الذين يتوجّهون إلى وضع خطير لمساعدة مواطنيهم".

ولم يقدّم رئيس الوزراء الأسترالي تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه "القدرات"، لكن شبكة "إس بي إس نيوز" المحلية ذكرت أنها طائرات.

وتقول أستراليا إن لديها 115 ألف مواطن في المنطقة.

وسارعت الدول لإجلاء رعاياها من الشرق الأوسط هذا الأسبوع بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي أشعلت حربا إقليمية.

من جانبها، أمرت نيوزيلندا بإرسال طائرتين عسكريتين إلى الشرق الأوسط الخميس استعدادا لإجلاء رعاياها.