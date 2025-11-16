أستراليا ترحب بإلغاء أميركا الرسوم على لحوم البقر

شفق نيوز - سيدني

أعربت أستراليا، اليوم الأحد، عن ترحيبها الحذر بإلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على لحوم البقر، لكنها حثت في الوقت نفسه الولايات المتحدة على إعفاء السلع الأسترالية من جميع الرسوم، وفقا لوكالة "رويترز".

وألغى ترمب يوم الجمعة الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، بما في ذلك لحوم البقر، وسط مخاوف المستهلكين من ارتفاع أسعار البقالة الأمريكية.

وأصبحت أستراليا في عام 2024 أكبر مصدر للحوم الحمراء إلى الولايات المتحدة، حيث تقدم أسعارا أقل وأنواعا من اللحوم قليلة الدهون تفتقر إليها الولايات المتحدة.