أستراليا.. امرأة "تذبح وتقطع" زوجها وتستولي على حساباته المالية والإلكترونية

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الثلاثاء، بأن الشرطة الأسترالية كشفت ملابسات جريمة قتل غامضة مضى عليها أكثر من عام ونصف العام، كانت ضحيتها رجل مصري تم "ذبحه وتقطيعه" على يد زوجته.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة الأسترالية كشفت يوم السبت الماضي، لغز مقتل الزوج المصري، وقالت إن التحقيق بشأن اختفاء الزوج المجني عليه، بدأ منذ تموز/ يوليو 2023، بعدما أبلغ أصدقاؤه عن اختفائه منذ عدة أشهر، إذ تم استدعاء الشرطة إلى منزل الزوجين المصريين.

ووجهت الشرطة الأسترالية، تهمة القتل للزوجة "نيرمين"، بعد أن كشفت التحقيقات عن قيام الزوجة بذبح زوجها "نوفل"، وتقطيعه بمنشار كهربائي، ووضعه بأكياس بلاستيكية منفصلة، ومن ثم التخلص منه.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن الزوجة عقب ارتكاب جريمتها، انتحلت شخصية زوجها البالغ من العمر 62 عاماً، واستولت على هاتفه الخلوي، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التمويه على جريمتها.

وأفادت الصحيفة بأن الزوجة سافرت إلى مصر، وباعت عقارات وممتلكات زوجها في مصر، وعادت إلى أستراليا، تمهيداً للهروب من البلاد، قبل أن يتم اكتشاف جريمتها، بعد تغيب زوجها لقرابة 18 شهراً.

ووجهت شرطة "نيو ساوث ويلز" تهمة القتل للسيدة "نيرمين نوفل" البالغة من العمر 52 عاماً، وكشفت عن وقوع الجريمة في منزل الزوجية، الذي عاشا فيه لأكثر من 10 أعوام، وتم إدراج الجريمة ضمن جرائم "قتل عنف منزلي"، والتي وصفها محققو الشرطة الأسترالية بأنها الأغرب منذ سنوات طويلة.

وقال المفتش داني دوهيرتي، قائد فرقة جرائم القتل، إن الكثير من الظروف المريبة التي ظهرت في تلك القضية، جعلت القضية تتحول لقتل مشتبه به، منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وألقت الشرطة الأسترالية القبض على الزوجة "نيرمين"، الخميس الماضي، في إحدى المستشفيات، وتم احتجازها في اليوم التالي، وتوجيه تهمة قتل زوجها، إلى أن جرت التحقيقات، وكشفت ملابسات القضية الغامضة، التي هزت المجتمع الأسترالي، بسبب بشاعة الجريمة.

يُشار إلى أن الخيانة الزوجية، هو ما دفع الزوجة للتخلص منه، بعد مُشاجرة عنيفة نشبت بينهما بمنزل الزوجية في أستراليا، قبل أيام من ارتكاب جريمتها.