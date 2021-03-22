أسترازينيكا: لقاح كورونا فعال ولا يتسبب بتجلط الدم

شفق نيوز/ أكدت شركة أسترازينيكا أن لقاحها المضاد لكوفيد_19 فعال بنسبة 79 بالمئة لجهة منع الإصابة بالوباء ولا يزيد من خطر تجلّط الدم، وذلك بعدما أجرت المرحلة الثالثة من اختبارات الفعالية في الولايات المتحدة.

ووفقا للشركة، جمعت الدراسة الأميركية 30 ألف متطوع، حصل 20 ألف منهم على اللقاح بينما حصل الباقون على حقن وهمية.

وأشارت الشركة إلى أن "النتائج المبكرة من الدراسة الأميركية ليست سوى مجموعة واحدة من المعلومات التي يجب على أسترازينيكا تقديمها إلى إدارة الغذاء والدواء".

وتابعت: "ستناقش لجنة استشارية تابعة لإدارة الغذاء والدواء بشكل علني الأدلة المقدمة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستسمح باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ".

وقالت إن اللقاح فعال بنسبة 80 في المئة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم فوق 65 عاما.

وقالت، آن فولسي، استاذة الطب في جامعة روتشسر والتي شاركت في الإشراف على التجارب: "تعيد هذه الاستنتاجات التأكيد على النتائج السابقة التي تمّت ملاحظتها في اختبارات أيه زي دي1222 (الاسم الرسمي للقاح) في أوساط كافة السكان البالغين، لكنه من المثير للاهتمام رؤية نتائج فعالية مشابهة في أوساط الأشخاص البالغة أعمارهم فوق 65 عاما لأول مرة".

يذكر أن دولا عدة نصحت بعدم استخدامه في تطعيم المسنين نظرا لغياب البيانات المرتبطة بتأثيره على هذه الفئة في الاختبارات السابقة.

وفي حين تم ترخيص لقاح أسترازينيكا في أكثر من 50 دولة حول العالم، كان العلماء ينتظرون نتائج الدراسة الأميركية على أمل أن تزيل بعض الالتباس حول مدى فعالية الجرعات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير العقاقير لدى الشركة ميني بانغالوس إن "هذه النتائج تضاف إلى الكم المتزايد من الأدلة التي تظهر بأن هذا اللقاح يمكن تحمله بدرجة كبيرة وفعال للغاية ضد جميع أشكال المرض الشديد الناجم عن كوفيد-19 وفي أوساط جميع الفئات العمرية".

وتابع "نحن على ثقة بأنه بإمكان هذا اللقاح أن يضطلع بدور مهم في حماية الملايين حول العالم من الفيروس القاتل".

كما أشارت النتائج إلى أنه من شأن تلقي الجرعة الثانية من اللقاح بعد أكثر من أربعة أسابيع على تلقي الأولى أن يزيد فعاليته.

يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية أعلنت، الخميس الماضي، أن لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد "آمن وفعال" ولا يرفع مخاطر الإصابة بجلطات الدم.

وكانت 15 دولة أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا، علقت التطعيم بهذا اللقاح بسبب ظهور مشاكل دموية خطرة مثل صعوبة تخثّر الدم أو الجلطات الدموية لدى بعض الذين تلقوه.

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، إنه "بالوقت الحالي منافع لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم" وأوصت بمواصلة استخدامه.