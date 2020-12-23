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"أسترازينيكا" ترجح فاعلية لقاحها ضد السلالة الجديدة لكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-23T04:40:40+0000
"أسترازينيكا" ترجح فاعلية لقاحها ضد السلالة الجديدة لكورونا

قالت شركة تصنيع الأدوية البريطانية "أسترازينيكا"، إنه "من المفترض" أن يعمل لقاحها المخصص للوقاية من مرض كوفيد-19، ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تقوم بإجراء دراسات معمقة للتأكد.

وعملت "أسترازينيكا" على إنتاج لقاح لمكافحة الوباء بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان لرويترز إن لقاح "AZD1222" المخصص لها "يحوي المادة الجينية لبروتينات  فيروس سارس-كوف-2، مضيفا أن التغيير الجديد الذي شهده الفيروس في السلالة الجديدة لم يؤثر على التركيبة البروتينية".

وتتسابق شركات الأدوية للتأكد من فعالية لقاحاتها ضد السلالة الجديدة التي أعلنت بريطانيا انتشارها قبل أيام.

وأضاف المتحدث باسم الشركة أن لقاح "AZD1222" مخصص للتعرف على أنماط مختلفة من البروتينات الشائكة الموجودة على سطح الفيروس، والتي يستخدمها للتشبث بخلايا الجسد.

ويعرف التشوه الجديد الذي ساهم بنشوء السلالة الجديدة من الفيروس باسم "B.1.1.7" ويرجح أنه يساهم برفع قدرة العدوى بنسبة 70 في المئة.

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