إستراتيجية ألمانية لمواجهة أزمة الطائرات المسيرة

شفق نيوز- برلين

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، يوم الأربعاء، عن عزمها إجراء مباحثات ترمي إلى توفير التقنيات والقدرات اللازمة للتصدي للطائرات المسيرة غير القانونية بعد رصد عمليات تحليق متكررة في أجوائها.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن المباحثات ستجرى خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية المقرر في بريمن في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر المقبل؛ إذ يظهر ذلك في جدول الأعمال الأولى.

وتشير التقارير إلى أنه تتوفر حالياً قدرات متفاوتة لدى شرطة الولايات ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادي والشرطة الاتحادية والجيش الألماني.

وأكد وزير داخلية ولاية بادن-فورتمبيرغ، توماس شتروبل، ضرورة تضافر جهود واختصاصات الحكومة الاتحادية والولايات في هذا المجال وتوسيع القدرات، مؤكداً أن الشرطة والجيش يجب أن يتعاونوا بسرعة.

وقال إن "من يتباطأ هنا يفقد القدرة على مواكبة التطور السريع في مجال الطائرات المسيرة".

من جانبها، دعت وزيرة داخلية ولاية سكسونيا السفلى دانيلا بيرنس، وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت إلى تقديم خطة واضحة خلال المؤتمر تحدد المسؤوليات وصلاحيات التدخل بين الحكومة والولايات.

وأعلنت الوزيرة أن ولايتها ستستثمر العام المقبل نحو سبعة ملايين يورو في بناء قدرات خاصة لمواجهة الطائرات المسيرة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن "الحلول الإقليمية والإمكانات الشرطية لا تكفي لدرء الطائرات المسيرة العسكرية والهجمات الهجينة المعقدة".

وأكدت الحاجة إلى "نهج شامل يتيح للشرطة والجيش العمل بشكل قانوني في هذا المجال.

يشار إلى أنه من أجل منع أعمال التجسس والتخريب والهجمات المحتملة على أفراد، من المنتظر أن تدعم القوات المسلحة الألمانية مستقبلا جهود التصدي للطائرات المسيرة داخل البلاد عند الضرورة باستخدام القوة.

وكان مجلس الوزراء الألماني قد أقر الأسبوع الماضي تعديلا على قانون أمن الطيران بهذا الخصوص.

وقال شتروبل "انا بعيد تماما عن نشر الذعر أو إثارة الفزع بين الناس، لكن الوضع الحالي هو أننا لسنا في حالة حرب، لكننا أيضا لسنا في سلام كامل".

تعتزم القوات البرية في الجيش الألماني خلال السنوات المقبلة إنشاء ست وحدات مخصصة لاستخدام الطائرات المسيرة القتالية الجديدة.

وقال مفتش القوات البرية، الجنرال ليفتنانت كريستيان فرويدينغ، في برلين، "لقد بدأنا الاختبارات في منافسة عادلة، ونريد بحلول 2027 أن تكون أول بطارية متوسطة المدى جاهزة للعمل، ثم بحلول 2029 خمس بطاريات أخرى".

وتجرى حالياً في الجيش الألماني تجارب على هذه الأنظمة التي تعرف باسم "المسيرات القتالية".

وأعلن فرويدينغ أنه بحلول 2029 سيجرى إنشاء بطارية - تعادل سرية تضم ما بين 60 و150 جنديا - مزودة بأنظمة أسلحة بعيدة المدى تحت مسمى "الضربات الدقيقة العميقة الأرضية".