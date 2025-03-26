ستحمل ذخائر نووية أيضاً.. تطوير القاذفة "بي 21 رايدر" الأمريكية سيكلف 200 مليار دولار

شفق نيوز/ كشفت مجلة "ناشيونال إنترست"، أن تكلفة تطوير القاذفة الشبحية من طراز "B-21 رايدر" الأمريكية، ستكون أكثر من 200 مليار دولار، وهذا سيمكنها من حمل ذخائر تقليدية ونووية، ما يحولها إلى العمود الفقري لسلاح الجو الأمريكي.

وقالت المجلة إنه عندما تصل القاذفة "B-21 رايدر" إلى القدرة التشغيلية الكاملة ضمن سلاح الجو، ستكون بلا شك في طليعة الذراع الجوية للثالوث النووي الأمريكي.

وفي الشهر الماضي، كشف النائب دون بيكون، وهو جمهوري يمثل المنطقة الثانية في نبراسكا وعضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن القاذفة B-21 قد تكون متقدمة على الجدول الزمني، مشيرا إلى أن البرنامج "يتم بناؤه قبل الموعد المحدد وضمن الميزانية".

وبالنظر إلى التكلفة المتوقعة للقاذفة، والتي تتجاوز 200 مليار دولار، تكهن البعض سابقا بأن المشروع قد يتم إلغاؤه بسبب القيود المالية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أقر وزير سلاح الجو الأمريكي فرانك كيندال بأن السعر المرتفع للقاذفة يمثل تحديا، لكنه أوضح أن تسريع إنتاج B-21 قد يكون منطقيا "إذا كان ذلك ميسور التكلفة".

كما أكدت "نورثروب غرومان" (تكتل للصناعات الجوية والعسكرية) أن المشروع يسير بثبات، حيث صرح توم جونز، نائب رئيس قسم الأنظمة الجوية بالشركة، أن الطائرة تنفذ طلعات جوية متعددة أسبوعيا في قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا.

ويبدو أنه بغض النظر عن التكلفة، ستظل "رايدر" خيارا أساسيا، نظرا لأنها ستحل تدريجيا محل أسطول القاذفات المتقادمة مثل B-1 Lancer وB-2 Spirit خلال العقد القادم.

ورغم أن المواصفات الدقيقة للقاذفة B-21 لا تزال غير معروفة بالكامل، إلا أن من المتوقع أن تكون أحد أصول سلاح الجو في جمع المعلومات الاستخباراتية وإدارة المعارك مستقبلا، وتم الكشف عن القاذفة لأول مرة للجمهور في عام 2022 داخل منشآت نورثروب غرومان في بالمدايل، كاليفورنيا.

ووفقا للتحليلات المستندة إلى الصور الرسمية التي تم نشرها، من المتوقع أن تتمتع القاذفة بجناحين أصغر حجما مقارنة بأسلافها، مما سيجعل من الصعب على أنظمة الرادار والطائرات المعادية اكتشافها.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي رايدر على أنظمة معيارية، على غرار المقاتلة F-35 Lightning II، مما سيمكنها من التحديث بسهولة مع ظهور تقنيات جديدة.

ورغم أن نورثروب غرومان لن تلعب دورا في برنامج NGAD الخاص بمقاتلة الجيل السادس، فإنها ستعزز إرثها القوي من خلال إنتاج القاذفة B-21، التي ستشكل إحدى أهم ركائز القوة الجوية الأمريكية المستقبلية.