"ستحدث سريعاً جداً".. وزير سعودي: هناك الكثير من فرص الاستثمار في إيران

شفق نيوز / كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث "سريعاً جداً" بعد الاتفاق الأخير بين البلدين على استئناف العلاقات بوساطة صينية.

وقال الجدعان، خلال منتدى القطاع الخاص الأول لصندوق الثروة السيادي السعودي، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، إن "هناك الكثير من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران، وإنه لا يرى أية عوائق ما دام هناك احترام لبنود أي اتفاق".

وأضاف: "لا أرى أية معوقات لتطبيع العلاقات مع إيران، خاصة في الاستثمار، ونحتاج معاً إلى الاستقرار للازدهار".

والجمعة، 10 مارس/آذار الحالي، أعلنت السعودية وإيران، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك بعد محادثات عُقِدت في بكين بوساطة صينية، وفق بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

يُذكر أن الاتفاق الإيراني-السعودي، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين السعودية وإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة من التوتر، حيث ينتهج ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سياسة خارجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين علاقات المملكة بواشنطن، وعلاقاتها المتنامية مع الصين، والقوى الآسيوية الأخرى.