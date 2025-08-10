ستة جرحى بإطلاق نار عشوائي في أمريكا

شفق نيوز - متابعة

أصيب ستة أشخاص، بينهم حالة حرجة وطفلة في الخامسة من عمرها، في إطلاق نار عشوائي بمدينة بالتيمور الأمريكية بولاية ماريلاند.

وقال رئيس شرطة بالتيمور ريتشارد وورلي إن "الشرطة تحقق في حادث إطلاق نار جماعي في بارك هايتس في بالتيمور. أصيب ستة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات".

وأضاف أن الطفلة في الخامسة من عمرها أصيبت في ذراعها، ولم تكن إصاباتها خطيرة، فيما هناك رجل في حالة حرجة. ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن مطلق النار.

وتتكرر حوادث إطلاق النار الفردي والجماعي في أرجاء الولايات المتحدة بشكل يومي، فقد شهدت منطقة تايمز سكوير أشهر معلم سياحي في مدينة نيويورك أمس السبت إطلاق نار أدى إلى إصابة 3 أشخاص.