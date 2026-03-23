ستارمر: نستعد لحرب أطول في الشرق الأوسط وسننشر صواريخ دفاع جوي في الخليج
شفق نيوز- لندن
كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، أن على بلاده الاستعداد لفترة أطول من الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، مشيراً إلى أن حكومته تعمل مع الصناعات الدفاعية لنشر منظومة دفاع جوي لحماية شركائها في الخليج.
وقال ستارمر أمام لجنة برلمانية، إنه لا تساوره أي "مخاوف جدية" بشأن إمدادات الطاقة "لكن يجب أن ينصب كل تركيزنا وطاقتنا على التهدئة السريعة، لكن علينا أن نخطط على أساس أن الأمر قد يستمر لبعض الوقت، وهذه هي الطريقة التي سنخطط بها بعد ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع طارئ سيعقده مع وزرائه في وقت لاحق من اليوم الاثنين.
وأضاف أنه في حين يتعين على الحكومة التخطيط لمواجهة الضغوط المحتملة على أمن الطاقة، فإنه لا توجد لدى الحكومة "أي مخاوف جدية بشأن إمدادات الطاقة".
وأشار إلى الحكومة تعمل مع قطاع الصناعات الدفاعية لنشر صواريخ دفاع جوي عند الشركاء بالخليج ونشر أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى في البحرين على وجه السرعة.
وبين ستارمر: "ننشر أنظمة دفاع جوية قصيرة المدى في البحرين على وجه السرعة"، مضيفاً: "ظهرت هذه المسألة لتتسم ببعض العجلة في مطلع الأسبوع. نفعل الأمر ذاته مع الكويت والسعودية".
وتأتي تصريحات ستارمر بعد أن أعلنت بريطانيا في 18 آذار/ مارس الجاري إنها عززت جهود دعم شركائها في الخليج، بما يشمل الاجتماع مع قادة قطاع الصناعات الدفاعية وتأكيد خطط لشراء المزيد من الصواريخ الخفيفة لقواتها العسكرية ولحلفاء في المنطقة.