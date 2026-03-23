ستارمر: نستعد لحرب أطول في الشرق الأوسط وسننشر صواريخ دفاع جوي في الخليج

كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ​اليوم الاثنين، أن على بلاده الاستعداد لفترة أطول من الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، مشيراً إلى أن حكومته تعمل مع الصناعات الدفاعية لنشر منظومة دفاع ​جوي لحماية شركائها في الخليج.

وقال ستارمر أمام لجنة برلمانية، إنه لا تساوره أي "مخاوف جدية" ⁠بشأن إمدادات الطاقة "لكن يجب أن ينصب ​كل تركيزنا وطاقتنا على التهدئة السريعة، لكن علينا أن نخطط ​على أساس أن الأمر ​قد يستمر لبعض الوقت، وهذه هي ‌الطريقة ⁠التي سنخطط بها بعد ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع طارئ سيعقده مع ​وزرائه في ​وقت ⁠لاحق من اليوم الاثنين.

وأضاف أنه في حين ​يتعين على الحكومة ​التخطيط ⁠لمواجهة الضغوط المحتملة على أمن الطاقة، فإنه لا توجد ⁠لدى ​الحكومة "أي مخاوف جدية ​بشأن إمدادات الطاقة".

وأشار إلى ‌الحكومة تعمل مع قطاع الصناعات الدفاعية لنشر صواريخ دفاع ​جوي عند الشركاء بالخليج ​ونشر أنظمة دفاع جوي قصيرة ⁠المدى في البحرين ​على وجه السرعة.

وبين ستارمر: "ننشر أنظمة دفاع جوية قصيرة المدى في البحرين على وجه ​السرعة"، مضيفاً: "ظهرت هذه المسألة ​لتتسم ببعض العجلة في مطلع الأسبوع. ‌نفعل ⁠الأمر ذاته مع الكويت والسعودية".

وتأتي تصريحات ستارمر بعد أن أعلنت بريطانيا في ​18 آذار/ ​مارس الجاري ⁠إنها عززت جهود دعم شركائها في ​الخليج، بما يشمل ​الاجتماع ⁠مع قادة قطاع الصناعات الدفاعية وتأكيد خطط لشراء المزيد ⁠من الصواريخ ​الخفيفة لقواتها ​العسكرية ولحلفاء في المنطقة.