ستارمر: تهديد ترمب بتدمير إيران لا يتوافق مع القيم البريطانية

شفق نيوز- لندن

عدّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الجمعة، خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يهدد بتدمير إيران، بأنه لا يتوافق مع القيم البريطانية.

وقال ستارمر في مقابلة مع قناة ( ي.تي.في) التلفزيونية البريطانية عندما تم سؤاله بشأن منشور ترمب على موقع تروث سوشيال يوم الثلاثاء الماضي، الذي حذر فيه طهران بالتوصل إلى اتفاق أو مواجهة عواقب وخيمة، :" دعوني أكون واضحا حقا بشأن ذلك. إنها ليست كلمات كنت سأستخدمها واستخدمها في أي وقت، نظرا لأنني اتعامل مع ذلك طبقا لقيمنا ومبادئنا البريطانية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعرض لانتقادات من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب رفضه السماح باستخدام القواعد البريطانية في الهجوم على إيران.