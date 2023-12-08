أستاذ في جامعة أميركية مرموقة عالمياً يقتل ثلاثة من زملائه

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الجمعة، بأن أستاذاً جامعياً اقتحم حرم جامعة نيفادا في ولاية لاس فيغاس وقتل ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية انتقاماً لحرمانه من الوظيفة.

وذكرت أن الأستاذ اسمه أنتوني بوليتو ويبلغ من العمر 67 عاماً، تم حرمانه من وظائف في مختلف كليات وجامعات ولاية نيفادا الأميركية، فقام بوضع خزائن مسدسات في حزام خصره قبل دخول مبنى الحرم الجامعي لجامعة نيفادا فرع لاس فيغاس "يو إن إل في" وقتل ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، حسبما ذكرت الشرطة الأميركية.

وبعد أن قتلته الشرطة في تبادل لإطلاق النار، تم العثور على 9 مخازن لمسدس من عيار 9 ملم كان قد اشتراه بشكل قانوني العام الماضي، وأيضا قائمة بالأهداف، على الرغم من أن أياً من الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم لم يكن موجوداً في تلك القائمة، حسبما قالت الشرطة.

وقُتل المتهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد نحو 10 دقائق من التقارير الأولى عن إطلاق نار في "قاعة بيم"، وهو مبنى تابع لكلية إدارة الأعمال.