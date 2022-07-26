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"سبوتنيك": انفجارات عنيفة تهز قاعدة الجيش الأمريكي شرقي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-26T22:43:19+0000
"سبوتنيك": انفجارات عنيفة تهز قاعدة الجيش الأمريكي شرقي سوريا

شفق نيوز/ أفادت "وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن انفجارات عنيفة هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقول نفط الجبسة شرقي سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه "سمع دوي انفجارات قوية في الريف الشمالي والغربي لمدينة الشدادي النفطية والتي تضم أكبر القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة قاعدة مديرية حقول نفط الجبسة".

وأشارت إلى أن "دوي الانفجارات تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحيات التابعة للتحالف الدولي التي انطلقت من قاعدتها في الشدادي مع إلقاء قنابل مضيئة مع معلومات عن تعرض القاعدة لقصف عبر الصواريخ".

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