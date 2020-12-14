سبع حالات وفاة و٨٥ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الإثنين تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩.

وأوضح جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي امرأتان من الحسكة وواحدة من قامشلو ورابعة من كوباني وثلاثة رجال من الحسكة ودير الزور والشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٨٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٤٦ ذكورا و ٣٩ إناثاً

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة ٨ حالات، القامشلي (٦)، ديرك (١٠)، الدرباسية (٥)، رميلان (١)، عامودا (١)، الرقة (١١)، الطبقة (٢٢)، الشهباء (١٧)، منبج (٤).

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٦ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧٥٣٣ حالة منها ٢٣٤ حالة وفاة و ١٠٧٨ حالة شفاء