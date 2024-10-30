إسبانيا.. مصرع 51 شخصاً وعشرات المفقودين والآلاف بلا خدمات جراء فيضانات فالنسيا

شفق نيوز/ أعلن الحرس المدني الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، عن مصرع ما لا يقل عن 51 شخصاً لقوا حتفهم فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين، إلى جانب انقطاع الخدمات عن عشرات الآلاف بسبب العاصفة والفيضانات التي اجتاحت جميع أنحاء إقليم فالنسيا.

وذكر موقع "إسبانيا بالعربي" أن رئيس إقليم فالنسيا، كارلوس مازون، شدد على أهمية تجنب السفر البري. ولا ينبغي تجنب هذه الرحلات في فالنسيا فحسب، بل أيضاً في كاستيون، التي هي في حالة إنذار أصفر.

وأضاف رئيس الإقليم "لقد قمنا بتفعيل إجراء تعدد الضحايا"، دون أن يحدد عدداً محدداً في الوقت الحالي.

وأوضح أن هذا الإجراء يتم تفعيله لاستباق جوانب الطب الشرعي وتحديد هوية الجثث. كما أوضح أنه تم تفعيل رقم محدد للإبلاغ عن المفقودين.

وتمتلئ شبكات التواصل الاجتماعي بطلبات المساعدة من الأشخاص المتضررين من الفيضانات في إسبانيا. "نحن بحاجة إلى المساعدة، اتصل حيثما تستطيع. أنا وأخي وأمي عالقون في المنزل"، تبدأ إحدى الرسائل العديدة التي تم تركها على منصة "أكس" في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

ويقول نيستور سيورانا، وهو شاب من سكان هورنو دي ألسيدو في فالنسيا، إن عائلته "فقدت كل شيء"، مضيفاً "لقد غمرت المياه الطابق الأول بأكمله. وغمرت المياه أكثر من مترين. ولا توجد وسيلة للصعود إلى السطح".

من جهته، طلب مجلس مدينة بينيتوسير (جنوب فالنسيا) المساعدة في حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي.

ويروي أحدهم وجود شخص "بلا نبض" في الطابق الرابع من مبنى في كامي دوربا، حيث لاحظ أيضا سقوط آخر على كرسي متحرك.

ومن بين الإخطارات المنشورة أيضا رجلان محاصران على سطح شاحنة، أحدهما مسن وأصيب في قدمه، وقد تم علاجهما بالفعل، وفقا لمجلس المدينة، وأصبح الرجال المحاصرون "آمنين".

وبالمثل، تحدث التلفزيون العمومي مع فرانسيسكو كاريون، وهو ناقل لا يزال محاصرا في منطقة صناعية في بونول، في إقليم فالنسيا، نتيجة الفيضانات.

"هناك 7 أو 8 منا هنا بحاجة إلى المساعدة. نحن نتصل بالرقم 112 ولا يوجد خط. نحن بحاجة إلى المساعدة. المطر لا يتوقف والمياه تأتي بكثرة".

وأشار الموقع إلى أن هناك أكثر من 38 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب تأثير الفيضانات في أجزاء مختلفة من فالنسيا.

ويتسبب مرور العاصفة والفيضانات عبر مقاطعة فالنسيا في وقوع حوادث في الخدمة، خاصة في منطقة كاتاداو، حيث تسببت الأمطار والرياح القوية في حدوث أعطال في خطوط النقل والتوزيع الكهربائية التي تغذي المحطة الفرعية الموجودة في المنطقة مثل إيبيردرولا.

ومن ثم، فإن نحو 13 ألف زبون في مدن كارليت، ومونتسيرات، وكاتاداو، ومونتروي، وبينيمودو، من بين مدن أخرى، محرومون من إمدادات الكهرباء، ونظرا لعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي، ليس من الممكن التنبؤ بوقت لاستعادة الخدمة.

المناطق الأخرى التي تأثرت أيضا هي Utiel وBunol والمناطق المحيطة بها، حيث يوجد ما يقرب من 25 ألف عميل بدون إمدادات ولا يزال من غير الممكن الوصول إليها لاستعادة الخدمة.

وأشار العديد من مستخدمي الإنترنت إلى صعوبة الاتصال بالرقم 112، لكن رئيس فالنسيا، كارلوس ماثون، صرح بأن الخدمة "لم تسقط"، بل إنها "تستمر في كونها وسيلة الاتصال" في حالة حدوث أي طارئ وخدم أكثر من 10 آلاف مكالمة.

كما طلب الرئيس راحة البال لأولئك الذين حوصروا أو حاصرتهم الفيضانات. "سوف يتم الوصول إليهم، وإذا لم يتم ذلك، فهذا ليس بسبب نقص القدرات، ولكن بسبب مشكلة الوصول. وحيثما لم يتم تحقيقه فذلك لأنه كان مستحيلا".