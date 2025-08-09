إسبانيا.. مصرع شخصين في حادث نادر لطائرة خفيفة

شفق نيوز- مدريد

لقي شخصان مصرعهما، يوم السبت، جراء تحطم طائرة خفيفة جداً شرق إسبانيا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المحلية "EFE".

وأكدت الوكالة، عن مصادرها أن الحادث وقع في بلدية ريكينا التابعة لمنطقة فالينسيا، مشيرة إلى أن الطائرة كانت من النوع الخفيف جداً، كما أوضحت أن الحرس المدني بدأ تحقيقاته على الفور للاطلاع على ملابسات الحادث.

وتعد حوادث الطائرات الخفيفة أو فائقة الخفة نادرة نسبياً، لكنها قد تحدث بسبب عوامل مثل الأعطال الميكانيكية أو الأخطاء البشرية أو الظروف الجوية.