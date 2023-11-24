إسبانيا: سنتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن مدريد قد تتخذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك.

وخلال زيارة له لمعبر رفح الحدودي في مصر، قال سانشيز إن وقف إطلاق النار الحالي في غزة ليس كافيا ويتعين تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، بحسب ما نشره موقع "الحرة".

وتسعى إسبانيا، القريبة تاريخيا من العالم العربي، للدفع باتجاه موقف أكثر ملاءمة للتطلعات الفلسطينية داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان سانشيز، أكد خلال لقاء جمعه بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس أن "من مصلحة إسرائيل العمل من أجل السلام، والسلام اليوم يتطلب إقامة .. دولة فلسطينية قابلة للحياة".

والتقى سانشيز، الخميس، برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أيضا. وكان الرجل، تعهد الأسبوع الماضي بأن تعمل حكومته الجديدة "في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وويرافق سانشيز في زيارته لمصر، نظيره البلجيكي، ألكنسدر دي كرو، الذي سيخلفه في الأول من يناير في رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية.

يذكر أن البرلمان الإسباني تبنى في 2014، بالاجماع تقريبا، قرارا غير ملزم يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقامت دول صغيرة في أوروبا مثل السويد ومالطا ورومانيا والمجر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولكن حتى الآن، لم تقم أي دولة كبرى في الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة.

وتأتي زيارة سانشيز بموازاة بينما توقف القتال بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس، الجمعة، للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع في هدنة مؤقتة قبل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.